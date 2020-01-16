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  4. Elazığ'da çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.01.2020 19:22 | Son Güncelleme

Elazığ'da çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, caddedeki çöp konteynerinin içinde baygın vaziyette bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Üniversite Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'ndaki bir çöp konteynerine düşmüş bir kişi olduğunu fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, çöp konteynerinden çıkardıkları kişinin 62 yaşındaki İsmet Aslan olduğunu belirledi.

Bir polis memurunun kolonya sürerek masaj yaptığı baygın haldeki Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, İsmet Aslan'ın çöp konteynerine nasıl girdiğini ya da birileri tarafından mı atıldığını belirlemek için inceleme başlattı.

Polise ihbarda bulunanlardan Mehmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp konteynerinin önünden geçtiği esnada inleme sesi duyarak baygın adamı fark ettiğini belirtti.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerini aradıklarını ifade eden Kılıç, "Çöp konteynerinin içerisindeydi, nereden girmiş ya da kim atmış içine bilemiyoruz. 155'i aradım polisler geldi, kimliğini filan belirlediler. Onu bu halde görünce duyarsız kalamazdım zaten." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çöp konteyneri Elazığ Yaşlı Adam

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