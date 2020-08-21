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Elazığ’da Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 21.08.2020 17:55 | Son Güncelleme

Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) denetimleri kent genelinde aralıksız olarak sürüyor.İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da yapılmaya devam ediyor.

Elazığ’da Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor

Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) denetimleri kent genelinde aralıksız olarak sürüyor.
İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde, alışveriş merkezi, kafe, lokanta ve toplu taşıma araçları olmak üzere 65 noktada denetim gerçekleştirdi. Vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyaran ekipler, ayrıca anonslar yapılarak bilgilendirici broşürler de dağıttı.
Ekiplerin denetimleri sık sık yapacağı kaydedildi.

Elazığ’da Covid-19 denetimleri aralıksız sürüyor

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