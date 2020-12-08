Elazığ’da Covid-19 tedbiri: Caddelere kısıtlama, evlere uyarı etiketi

Elazığ’da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kentin yoğun olarak kullanılan caddelerine 4 metre kareye 1 kişi düşecek şekilde kontrollü giriş sağlanması için karar alınırken, sigara içmesi yasağına giren yer sayısı da genişletildi. Aynı zamanda Covid-19 çıkan ev ve sitelere uyarı etiketi asılacağı bildirildi.

Valilik, Covid-19 tedbirleri kapsamında Vali Erkaya Yırık başkanlığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun olağanüstü toplanarak kararlar aldığını bildirdi. Genel kararların yanı sıra, vaka olan evlere uyarı etiketi asılması ile caddelerde kalabalık oluşturulmaması için kısıtlama getirildi, sigara içilmesi yasaklanan yer sayısı da genişletildi.

Covid çıkan evlere uyarı etiketi

Valilik açıklamasında, “Vatandaşların iş yerleri önleri ve kaldırımlarda sandalye, tabure kullanarak birden fazla kalabalık gruplar oluşturduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edilmiştir. Toplum sağlığını koruma, bulaş riskini en aza indirmek için, işyerleri önleri ve kaldırımlarda birden fazla kişinin sandalye, tabure, kullanarak oturmalarının kısıtlanmasına karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda (özellikle salgın nedeniyle kapalı olan okullarımızda) bulunan araç, personel, yardımcı hizmetli ve TYP kapsamında çalışan personelin, gerektiğinde temizlik, destek hizmetleri ve filyasyon çalışmaları gibi hizmetler için Vali ve Kaymakamlar tarafından il ve ilçe sağlık hizmetlerinde görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Toplum sağlığını koruma, bulaş riskini en aza indirme, takiplerin etkili bir şekilde yapılabilmesi için ev, bina ve sitelerde Covid-19 vakaları çıkması durumunda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan uyarı etiketlerinin karantinaya alınmış daire kapılarına ve bina girişlerine asılarak izolasyon tedbirleri sona ermeden çıkarılmamasına karar verildi" denildi.