Elazığ'da dağ keçileri görüntülendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde dağ keçileri görüldü.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, Baskil'in Harabekayış köyü kırsalında görüntülendi.

Dağ keçileri sarp kayalık alandan yola inmeleri çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.

Dağ keçilerini gören Ramazan Şen, AA muhabirine, traktörle köylerine giderken kayalıklardan yola inen dağ keçilerini fark ettiklerini söyledi.

Yıllardır tek bir dağ keçisine rastlamadıkları bölgede 20'ye yakın dağ keçisi görmenin heyecan verici olduğunu belirten Şen, "Keban ilçesine yakın bölgelerde dağ keçilerinin görüldüğünü duymuştuk. Baskil ilçemizin iç kesimlerinde bugüne kadar dağ keçisi görüldüğünü duymadık. Bölgemizde ilk defa dağ keçisi görüyoruz, çok mutlu olduk. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür. İnşallah bölgemizde daha da çoğalırlar. Avcılara da seslenmek istiyorum, lütfen bu hayvanları avlamayalım." ifadelerini kullandı.

