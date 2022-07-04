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Elazığ'da dağlık araziye ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi

04.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da dağlık araziye ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi

Elazığ'da dağlık araziye ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri dağlık araziye ekilmiş 513 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında dağlık araziye kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Söz konusu bölgede yapılan arazi taraması sonucu, ağaçlarla çevrili alanda ekilmiş 513 kök Hint keneviri ile 500 gram amonyum nitrat gübresi, 160 metre sulama hortumu ve 500 litre kapasiteli su tankeri bulundu.

Ele geçirilen Hint keneviri jandarma ekiplerince imha edildi.

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Elazığ hint keneviri

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