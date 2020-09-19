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Elazığ’da darp ve mala zarar verme olayı, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.09.2020 13:07 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir iş yerine zarar verip, darp olayına karışan 4 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Efendi Bulvarı’nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Elazığ’da darp ve mala zarar verme olayı, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da bir iş yerine zarar verip, darp olayına karışan 4 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Efendi Bulvarı’nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, işten çıkarılan bir şahıs, iş yerine arkadaşları ile giderek sahibi ile tartıştı. Tartışman sonrası iş yeri sahibi darp edildi. 4 kişinin karıştığı olayda ayrıca iş yerinin de camları kırılıp, zarar verildi. Bu sırada bölgeye gelen polis ekipleri, 4 şahsı da yakaladı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ’da darp ve mala zarar verme olayı, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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