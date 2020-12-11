Elazığ'da deprem konutları için kura çekildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Yazıkonak beldesinde yapımı tamamlanan 381 konuttan 250'sinin kurası çekildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Yazıkonak beldesinde yapımı tamamlanan 381 konuttan 250'si için Elazığ İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, törende yaptığı konuşmada, depremin ardından yaraların sarılması için devletin, bütün imkanları seferber ettiğini belirterek, "Devletimiz, deprem felaketinden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanlarımızın da katımıyla deprem anından itibaren Elazığ'ımızın, vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için yanlarında oldular." diye konuştu.

Depremzedeler için yapılan tüm konutların hızla tamamlanmaya çalışıldığını aktaran Yırık, şunları kaydetti: