Elazığ’da deprem sonrası istişare toplantısı

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gazetecilerle istişare toplantısı düzenlendi.

Elazığ TSO tarafından kentte meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili bugün kadar yapılan çalışmalara yönelik istişare toplantısı düzenlendi. Kurumun meclis salonunda yapılan toplantıya Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,yönetim kurulu üyeleri ve kentte bulunan medya temsilcileri katıldı.

24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrası kentte çok kritik dönemler yaşadıklarını dikkat çeken Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bir yandan da Bahar Kalkanı Harekatı başladı. İlimizin ve Türkiye’nin gündemi çok yoğun ve kritik geçiyor. Bizler Ticaret Sanayi Odası ve ilimizin ekonomisini temsilcileri olarak deprem hadisesi olduktan sonra birçok çalışmalar yürüttük. Kendi üzerimize düşen görevleri yerine getirme adına üyelerimizin sesi olma adına, ilimizin ekonomisini en iyi bir şekilde yönete bilme adına birçok çalışmalar yürüttük. Bunları sizlerde yakınan takip ettiniz. Aradan 45 gün gibi bir zaman geçti. Bu sürede olum ve olumsuz olan bir takım şeyler oldu. Biz bugün bunları sizler ile paylaşmak istedik. Neler yaptık neler yapıyoruz. Hangilerinde başarılı olduk. Hangilerinde eksiklerimiz var. Sizlerin izlenimiz nedir. Bu bir istişare toplantısıdır"dedi.

Başkan Arslan’ın konuşmasının ardından medya temsilcileri yapılan olumlu çalışmaların yanı sıra eksik kalan kısımlar karşılıklı olarak istişare edildi.Toplantıda ayrıca esnafların durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunuldu.

