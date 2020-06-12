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Elazığ’da devlet, vatandaş dayanışması 6 aileye yeni ev

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.06.2020 17:52 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir köyde evleri yanan 6 aile için, devlet vatandaş dayanışmasıyla kaymakamlık koordinesinde "Dayanışma Evleri" yapılması için yer teslimi gerçekleştirildi.Evlerin 5 ay içerisinde yapılarak ailelere teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.Olay, 18 Kasım 2019 tarihinde ilçeye bağlı Karakaş köyünde Yaşar Özel’e ait bir evde yangın çıkmış, bir biri ile bağlantılı 6 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.Yangın sonrası İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk tarafından ‘Dayanışma Evleri’ projesi başlatılarak sağlanan destekle 6 aileye ev yapılması için harekete geçildi.

Elazığ’da bir köyde evleri yanan 6 aile için, devlet vatandaş dayanışmasıyla kaymakamlık koordinesinde "Dayanışma Evleri" yapılması için yer teslimi gerçekleştirildi.Evlerin 5 ay içerisinde yapılarak ailelere teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.
Olay, 18 Kasım 2019 tarihinde ilçeye bağlı Karakaş köyünde Yaşar Özel’e ait bir evde yangın çıkmış, bir biri ile bağlantılı 6 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.Yangın sonrası İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk tarafından ‘Dayanışma Evleri’ projesi başlatılarak sağlanan destekle 6 aileye ev yapılması için harekete geçildi. Önce evlerin projesi çizildi, ardından da evlerin yapılacağı yerin teslimi yapıldı.

"4-5 ay içinde evleri teslim edeceğiz"
Yer teslim alanını gezen İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, "Malum olduğunuz üzere ilçemize bağlı Karakaş köyümüz de geçen yıl Kasım ayında 6 ev yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Afetzede vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlayarak kendilerine yardımcı olacağımızı söylemiştik. Kaymakamlığımızın koordinesinde bir yardım kampanyası başlattık ve bugün itibari ile evlerimizin yer teslimini gerçekleştirdik. İnşallah 4-5 ay gibi kısa bir surede 6 evimizi burada inşa edeceğiz. Bu konutlara ’Dayanışma Evleri’ de diyebiliriz çünkü birçok kişi büyük bir hassasiyet göstererek yardım kampanyasına destek oldu.Öte yandan köyümüzün afet riski taşımasından dolayı köyümüzü daha düzlük bir alana taşımayı planlıyoruz ” dedi.

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