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Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

09.02.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Koçkale Köyü mevkisinde, Hacı Ramazan Şimşek idaresindeki 23 BE 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Bayram Yazar olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Şimşek ile 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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