YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Elazığ’da devrilen traktörün sürücüsü öldü

18.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da devrilen traktörün sürücüsü öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Soğuktaş idaresindeki 23 BC 090 plakalı traktör, Güney Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada devrilen traktörün altında kalan Soğuktaş, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soğuktaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendiElazığ'da trafik, bayram tatilinin son gününde havadan denetlendi
Manisa'daki depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmediManisa'daki depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmedi
Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyorSivasspor'un yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza

Elazığ Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:21
Sabah
05:06
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:53
Yatsı
21:30
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

'Yaşayan en seksi kadın' unvanı var! Olay iddia

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.