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Elazığ’da dilenci operasyonu: 23’ü yakalandı işlem yapıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 24.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin, zabıta ekipleriyle yaptığı çalışmada 23 dilenci yakalandı, 5 bin 301 TL para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla önleyici tedbirler kapsamında dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da dilenci operasyonu: 23’ü yakalandı işlem yapıldı

Elazığ’da polisin, zabıta ekipleriyle yaptığı çalışmada 23 dilenci yakalandı, 5 bin 301 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla önleyici tedbirler kapsamında dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında cami önleri ve yollarda olmak üzere toplam 23 dilenci yakalandı. Yakalanan dilencilere 4 bin 301 TL para cezası kesilirken, üst aramalarında çıkan 110 TL’ye ise el konuldu.
Ekiplerin, kamuya açık mekanlarda, mendil, çiçek ve hediyelik eşya satışı yapmak suretiyle para vermeye zorlayanlarla, dilenenlere yönelik uygulamaların süreceği aktarıldı.

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