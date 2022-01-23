Elazığ'da donma tehlikesi geçiren sürücü kurtarıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde kar yağışı nedeniyle otomobilde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren sürücüyü jandarma ekipleri kurtardı.

Baltaşı köyü mevkisinde Mehmet Dolakay idaresindeki otomobil, etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi aracıyla Bozçanak köyü mevkisine kadar gidebildi.

Ardından karda yürüyerek bölgeye ulaşan ekipler, donma tehlikesi geçiren Dolakay'ı kurtardı.

Ekip aracına alınan Dolakay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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