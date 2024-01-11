Elazığ'da DSİ'nin kurduğu GES ile çiftçinin sulama için elektrik maliyeti azalacak

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, çiftçilerin arazilerini sulamak için kullandığı elektrik maliyetini azaltmak amacıyla geçen yıl güneş enerji santrali yapmak için çalışma başlattı.

Keban Baraj Gölü kıyısında bulunan 6 köye ait 47 bin 830 dekarlık araziyi sulamada kullanılan Kuzova Pompaj Sulama Tesisinin yanına 2 megavat kapasiteli GES kuruldu.

DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, AA muhabirine, bölgedeki çiftçinin elektrikte tasarruf sağlaması için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki 47 bin 830 dekar alanın 6 pompayla sulama ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Şamcı, "Bu 6 pompanın enerji ihtiyacını karşılamak için kurumumuz tarafından 6 megavat kapasiteli bir projelendirme yaptık. İlk etapta kurumumuz tarafında ihalesi yapılıp ve çalışır hale getirilen 2 megavat karasal GES şu an tamamlanmış ve işletmeye hazır. 6 megavatın yıllık geliri yaklaşık 40 milyon liradır. Şu an işletmeye açtığımız 2 megavat GES ise 13 milyon lira olacaktır." dedi.

"ÇİFTÇİMİZDEN İSTEĞİMİZ ARAZİLERİNİ BOŞ BIRAKMAMALARIDIR"

Çiftçinin tüm enerji giderinin karşılanması için 4 megavat GES'e daha ihtiyaç olduğunu anlatan Şamcı, 2 megavatlık GES'in, yaklaşık 4 kişilik aile olarak 1530 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu kaydetti.

"4 megavat da inşaat ve ihale aşamasında. Bunun tamamının bitirilmesi durumunda dönüm başına çiftçimize yaklaşık 830 lira ek kaynak sağlamış olacağız. Yani çiftçimiz enerji giderleri için ödeyeceği 830 lirayı vermeyecek. Burada çiftçimizden isteğimiz arazilerini boş bırakmamalarıdır. Ekim yapsınlar. Biz oraya gerekli suyu vereceğiz." ifadelerini kullanan Şamcı, çiftçilerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Pompaj sulamalarında enerjinin en büyük gider olduğunu aktaran Şamcı, bu çalışmanın bölgedeki çiftçilere can suyu olacağını vurguladı.

"VATANDAŞIN ENERJİ GİDERİNİ AZALTMAYI AMAÇLADIK"

Türkiye'deki pompaj sulamalarının en yükseğinin Kuzova olduğunu dile getiren Şamcı, bu nedenle projeyi burada hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

Şamcı, şunları kaydetti:

"Aldığımız noktayla suyu bastığımız nokta arası 175 metrelik bir kot farkına sahip. Bundan dolayı da ilk olarak buraya denedik. Vatandaşın enerji giderini azaltmayı amaçladık. DSİ'nin Türkiye genelindeki ilk GES projesidir. Bu pilot bir uygulama olup diğer bölgelerimize ve illerimize de örnek olacaktır. Burada enerji üretimi dört mevsim devam edecek. TEİAŞ ile mahsuplaşmaya gideceğiz. Yani ürettiğimiz enerjinin ne kadarını kullandık, ne kadarı kaldı, bununla ilgili yapacağımız mahsuplaşma üzerinden artan para olursa bunu kurumumuza veya o zamanki birliğe devredecekler."

