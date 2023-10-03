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Elazığ’da ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kutlandı

03.10.2023 11:02 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da ‘Dünya Yaşlılar Günü’ nedeniyle Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine yönelik program düzenlendi.

Elazığ’da ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kutlandı

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği katkılarıyla ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ münasebetiyle Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine yönelik program düzenlendi. Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından Gazi Huzurevinde kalan yaşlıların yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği ’El İşi’ sergisinin açılışı yapıldı. Program Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde kurulan Elazizder Genç Kürsübaşı ekibi tarafından çalınan müzikler eşliğinde çekilen halaylar ile devam etti. Program yapılan çeşitli ikramlarla sona erdi.
Programa Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ahmet Atalan, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Atar, Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Onur Şahin, Gazi Huzur Evi Müdürü Ziyaddin Karakaya, huzurevi sakinleri ve ilgili kurum personeli katıldı.

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