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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.04.2020 22:45 | Son Güncelleme

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, narkotik köpeği "Nina" tarafından aracın iç aydınlatma lambası ile bagaj kısmında bulunan stepnenin altına gizlenmiş toplam 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan şüphelilerden A.O, U.K. ve A.A gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. ve A.A. tutuklanırken, U.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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