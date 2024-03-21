YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da düzensiz göçmenler yakalandı

Elazığ’da düzensiz göçmenler yakalandı

İHA İHA
21.03.2024 10:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, ülkeye yasadışı yollarla giren 5 göçmen ve organizatör yakalanarak yasal işlem yapıldı.

Elazığ’da düzensiz göçmenler yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ülkeye yasadışı yollarla giren 5 Afganistan uyruklu göçmenin olduğu bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce göçmenlerin bulunduğu araç jandarma yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 5 göçmen ve M.B. isimli organizatör yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dörtyol’da 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı açıldıDörtyol’da 108 araç kapasiteli Minibüs Garajı açıldı
Yoldan çıkan minibüs devrildi: 1 yaralıYoldan çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı
Tunceli bahar ayında kara teslimTunceli bahar ayında kara teslim
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
04:56
Sabah
06:18
Öğle
12:35
İkindi
16:01
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Elazığ Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Sifa eczanesi
Karakocan
Derman eczanesi
Kovancilar
Çakilcioglu eczanesi
Merkez
Tuba eczanesi
Merkez
Çaydaçira eczanesi
Merkez
Ayse eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.