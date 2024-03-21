Elazığ’da düzensiz göçmenler yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ülkeye yasadışı yollarla giren 5 Afganistan uyruklu göçmenin olduğu bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce göçmenlerin bulunduğu araç jandarma yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 5 göçmen ve M.B. isimli organizatör yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

