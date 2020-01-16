YURTHABER
  4. Elazığ’da Eğitim Bir-Sen’den yarı yılı değerlendirmesi

Elazığ’da Eğitim Bir-Sen’den yarı yılı değerlendirmesi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Elazığ’da Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesi 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarı değerlendirme toplantısı düzenledi.Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesi tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarı yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.Şubede düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı.Üç yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlere yer değişikliği hakkı tanınmasını isteyen Eğitim-Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Sekreteri Yetgin Er, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun taslağının hazırlanması, öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin bir çalıştay yapılması gibi bazı adımların dışında beklentileri karşılayacak bir iş ve işlem hayata geçirilmemiştir.

Elazığ’da Eğitim Bir-Sen’den yarı yılı değerlendirmesi

Elazığ’da Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesi 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarı değerlendirme toplantısı düzenledi.
Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesi tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarı yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.Şubede düzenlenen toplantıya yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Üç yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlere yer değişikliği hakkı tanınmasını isteyen Eğitim-Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şube Sekreteri Yetgin Er, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun taslağının hazırlanması, öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin bir çalıştay yapılması gibi bazı adımların dışında beklentileri karşılayacak bir iş ve işlem hayata geçirilmemiştir. Sözleşmeli öğretmenlerin kadro ve eşit haklar beklentisinin karşılanmaması, 3600 ek gösterge artışı sözünün gereğinin yerine getirilmemesi gibi pek çok sorun çözüm bekliyor” dedi.
Öğretmene karşı giderek artan şiddete karşı etkin ve caydırıcı bir adım atılmamasını isteyen Er: " Sendika olarak, uzun süre önce teklif ettiğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu, 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer verilmesiyle birlikte bir beklentiye dönüşmüştür. Bir an evvel çıkmasını istediğimiz kanun, öğretmenlerin haklarını ve yetkilerini koruyacak ve geliştirecek bir eksende ele alınmalıdır. Öğretmenlerin görev, yetki, hak ve sorumluluklarının belirlendiği, mesleki gelişim ve kariyer basamaklarının, iş güvencelerinin tanımlandığı, destek niteliğinde bir meslek kanunu bir an önce çıkarılmalıdır”ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Kovancılar’da "Sizden Biriyiz" projesiKovancılar’da "Sizden Biriyiz" projesi
Tunceli’de kaçak avlanan 5 şahıs yakalandıTunceli’de kaçak avlanan 5 şahıs yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Elazığ Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:38
İkindi
15:11
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Elazığ Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Atagün Eczanesi
Merkez
Demirbaş Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Sarıçiçek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Elazığ’da ‘Gağan’ etkinliği

Elazığ’da ‘Gağan’ etkinliği

Elazığ’da 2 bin 20 adet fidan dağıtıldı

Elazığ’da 2 bin 20 adet fidan dağıtıldı

Elazığ’da “Sende Geleceğe Umut Ol“ projesi

Elazığ’da “Sende Geleceğe Umut Ol“ projesi

FÜ’de “Ruhsal Hastalıklarla Geleneksel ve Modern Tedaviler" söyleşisi

FÜ’de “Ruhsal Hastalıklarla Geleneksel ve Modern Tedaviler" söyleşisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.