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Elazığ'da ekiplerin tipi altında elektrik arızasına müdahalesi

28.01.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da ekiplerin tipi altında elektrik arızasına müdahalesi

ELAZIĞ (AA) - Sivrice'de elektrik dağıtım şirketi görevlileri, kar ve tipi nedeniyle zor şartlarda arızaları gideriyor.

İlçeye bağlı Gözeli, Ilıncı, Aşağı Çanakçı ve Sürek köyünde kar, tipi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik iletim hatlarında arıza meydana geldi.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri köy sakinlerinin uzun süre elektriksiz kalmaması için çalışma başlattı.

Ekipler, araçların giremediği ve kar kalınlığının 1-1,5 metreye ulaştığı kimi bölgelerde karda yürüyerek arızanın olduğu yere ulaştı.

Kar ve tipi altında arızalara müdahale eden ekipler, elektrik kesintisini giderdi.

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