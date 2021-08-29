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Elazığ'da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

29.08.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda el çantasında 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu şüpheli R.G'nin Diyarbakır'dan Elazığ'a araçla uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin bulunduğu aracı takibe alarak uygulama noktasında durdurdu.

Aramada R.G'ye ait el çantasında 2 kilo 150 gram, cebinde de 0,5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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