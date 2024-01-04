Elazığ’da el yapımı yatırımlık 14 ayar altın tespihlere yoğun ilgi: 70 bin liraya kadar alıcısı var

Elazığ’da el emeğiyle yapılmış 14 ayar altından tespihler satışa sunuldu. Hadin Bulut tarafından satışa çıkarılan 30 gram ağırlığındaki tespihler 70 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Bu tespihi çekmek için alanlar da, koleksiyonuna katmak isteyenler de soruyor. Özellikle yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları arttıkça tespihin de fiyatı çıktığı için büyük ilgi gösteriyor.

Hadin Bulut yaptığı açıklamada, "Bu altın tespihlerde el yapımı da var. Müşterinin talebine göre değişiyor. İşlemeli tespih isteyenler de oluyor. Kimisi çekmek için alıyor kimisi hatıra kalması için alıyor. Kimisi de yatırım olarak alıyor. Sonuçta altın her zaman altındır. Şimdi bir altın tespih alıyorsun, 5 bin lira işçilik parası vererek alıyorsun. 55 bin liraya aldın diyelim. Bir hafta sonra 60 ya da 65 bin liraya da satabilirsin. Altının duruma göre değişiyor. Bir yıl içerisinde yaklaşık 40 ya da 50 tane altın tespih sattık. Sadece Elazığ değil il dışı ve yurt dışına da satıyoruz. Sadece 6 tane altın tespih Kanada’ya gönderdik. Diyarbakır, Mardin ve İzmir’e kadar gönderiyoruz. Bu aralar yurt dışında talepler oldukça fazla” dedi.

