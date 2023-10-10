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Elazığ'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek

10.10.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da altyapı ve elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ve Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihalesi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle "kapalı teklif" usulüyle yapılacak.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin geçici teminat bedeli 3 milyon 398 bin 136 lira 10 kuruş, keşif bedeli ise 113 milyon 271 bin 203 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

İhale 25 Ekim'de saat 10.00'da Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje sahasında yapılacak.

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