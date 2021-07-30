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Elazığ'da elektrik teline takılan leylek kurtarıldı

30.07.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da elektrik teline takılan leylek kurtarıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde elektrik teline takılan leylek, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş (Fırat EDAŞ) ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Denizli köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin ayağının tele takıldığını gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Fırat EDAŞ ekipleri, kuşun ayağına dolanan teli açarak kurtulmasını sağladı.

Yaralı leylek, Keban Belediyesi ekiplerince tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

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