YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Elazığ'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

11.05.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da engelli çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde engelli çocuklar doyasıya eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde bu yıl 6. gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen özel çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle uçurtma uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.

Müzik ve palyaço gösterisinin de yer aldığı şenlik renkli görüntüler oluşturdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri uçurtma şenliğiyle özel çocuklara güzel bir bahar havasında özel bir gün yaşatmak istediklerini belirtti.

Bu tür etkinliklerin engelli çocukların birbirleriyle kaynaşıp sosyalleşmesine ve rehabilitasyonuna katkı sunduğunu ifade eden Çeçen, şöyle konuştu:

"Özel bireylerimize sadece yatılı hizmet sunmayıp, onları sadece bir gün değil, bir hafta değil her an her zaman, yılın her gününde sosyalleşmeleri ve güzel vakit geçirmeleri açısından bu tür etkinlikleri sürekli yapıyoruz. Bu kez paydaş kurumlarımızla şenlikte bir araya geldik. Bu tür etkinliklerde özel bireylerimizin yüzlerindeki o coşku ve sevinci görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor, onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz."

Bakanlık ve kurum olarak öncelikli amaçlarının engelli çocukların yaşam kalitesini arttırmak ve onları topluma kazandırmak olduğunu dile getiren Çeçen, "Özel bireylerimizin yaşamlarının her anında sevgiye ihtiyaçları var. Onlara verilebilecek en güzel duygunun sevgi, en güzel paylaşımının sevgi paylaşımı olduğunu belirtmek istiyorum. Özel bireylerimizi sevgisiz bırakmayalım lütfen." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandıKömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı
Fenerbahçe'den Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasına ilişkin açıklama:Fenerbahçe'den Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasına ilişkin açıklama:
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanıING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:30
Sabah
05:08
Öğle
12:25
İkindi
16:15
Akşam
19:31
Yatsı
21:02
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.