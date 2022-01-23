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Elazığ'da engelli hastanın ilacını jandarma ekipleri teslim etti

23.01.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da engelli hastanın ilacını jandarma ekipleri teslim etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen engelli hastaya, jandarma ekipleri destek oldu.

Merkeze bağlı Kuşhane köyünde oturan 52 yaşındaki engelli şeker hastası Orhan Bektaş, kullandığı ilaçları kar yağışından köy yolu kapandığı için temin edemeyince jandarmayı arayarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilaçları temin ederek kar kalınlığının yer yer bir metreye vardığı köye ulaştı ve Bektaş'a ilaçları teslim etti.

Jandarmanın ilaçlarını getirmesi nedeniyle büyük sevinç yaşayan Bektaş, "Sizin hakkınızı nasıl öderim? Allah razı olsun." ifadelerini kullanarak, jandarma personeline teşekkür etti.

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