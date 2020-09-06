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Elazığ'da engelli kızın Mehmetçik üniforması giyme hayalini jandarma gerçekleştirdi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.09.2020 12:50 | Son Güncelleme

Elazığ'da engelli kızın Mehmetçik üniforması giyme hayalini jandarma gerçekleştirdi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 yaşındaki bedensel engelli Rojda Yıldız'ın Mehmetçik üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.

Merkez Meşeli köyü feribot iskelesinde devriye gezen jandarma ekiplerini gören bedensel engelli Yıldız, ekiplerin yanına giderek asker üniforması giymek istediğini iletti.

Engelli gencin isteğini geri çevirmeyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazırladıkları askeri üniformayla Yıldız'a sürpriz yaptı.

Askeri üniformayı giyerek hayali gerçekleşen Yıldız, teşekkür ederek, jandarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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