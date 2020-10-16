Elazığ’da engellilere akülü araba ve tekerlekli sandalye desteği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da "Engelleri Kaldırıyoruz Projesi" kapsamında 80 akülü araba ile 50 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Hollanda Türk Federasyonu, Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği, Türk İslam Kültür Vakfı, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı iş birliğinde Elazığ ve ilçelerinde bulunan engelli vatandaşlar için "Engelleri Kaldırıyoruz" adlı proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle alınan 80 akülü araç ve 50 tekerlekli sandalye dağıtımı için Gençlik Merkezi futbol sahasında tören düzenlendi.

Hollanda Türk Federasyon Başkanı Tahsin Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, engellilere karşı farkındalık oluşturmak için başlattıkları proje ile akülü araç temin ettiklerini söyledi.

Bu tür çalışmaları farklı illerde de sürdüreceklerini vurgulayan Çetinkaya, "Engelli kardeşlerimiz için getirmiş olduğumuz 80 akülü araba ve yetişkin tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bugüne kadar sayısız şekilde tekerlekli ve akülü sandalye ihtiyaç malzemeleri yardımlarıyla engelli vatandaşlarımıza destek olduk."

Elazığ Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Ali Çiçek de hayırseverler tarafından alınan araçları ailelere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Engelsiz Elazığ" sloganı ile engellilerin yüreğine dokunmaya devam edeceklerini ifade eden, Çiçek, "Salgın sebebiyle bu dağıtımımız iki aşamalı olarak bugün belli sayıda takdimler yapacağız. Daha sonra da diğer ailelere de bizatihi kendimiz ulaştıracağız."

