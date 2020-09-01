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Elazığ’da engellilere özel ev temizliği hizmeti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Elazığ’da belediyeye bağlı ekipler tarafından engelli bir vatandaşın evi temizlendi.Belediye tarafından yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik başlatılan "Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti" uygulamasının sürdüğü bildirildi.

Elazığ’da belediyeye bağlı ekipler tarafından engelli bir vatandaşın evi temizlendi.
Belediye tarafından yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik başlatılan "Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti" uygulamasının sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda ekiplerin gelen talep üzerine merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi’nde ikamet eden engelli bir kişinin evini kapsamlı bir şekilde temizledi. Yapılan temizlik çalışmaları kapsamında yerleri ve halıların süpürüldüğü, cam, kapı ve çerçevelerin silinerek temizlendiği, mutfak, tuvalet, banyo ve balkonlarının ise yıkanarak steril bir hale getirildiği kaydedildi.
Uzun süredir devam eden uygulama kapsamında gelen her türlü talep değerlendirildiği aktarıldı.

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