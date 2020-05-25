YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar tarım alanlarına zarar verdi

Elazığ'da etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar tarım alanlarına zarar verdi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 25.05.2020 17:26 | Son Güncelleme

Elazığ'da etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar tarım alanlarına zarar verdi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

İlçeye aralıklarla düşen sağanağın ardından etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar, yaklaşık 200 dönüm ekili tarım arazisi ile bağ ve bahçede zarara yol açtı.

Ayrıca şiddetli rüzgarın etkisiyle 10 evin çatısındaki saclar uçtu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Şenol Öztürk, ekili alanları ve evleri zarar gören vatandaşlarla telefonla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti, konunun takipçisi olduklarını bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Elazığ Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:44
Yatsı
21:20

Elazığ Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Koç Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Küçük Eczanesi
Merkez
Septioğlu Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Korona tedbirini ihlal eden kuaför kapatıldı, 12 bin 600 TL ceza kesildi

Korona tedbirini ihlal eden kuaför kapatıldı, 12 bin 600 TL ceza kesildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Özgenur Öldü

Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Özgenur Öldü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.