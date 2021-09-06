Elazığ'da firari hükümlü saklandığı yayladaki çadırda yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı yayladaki çadırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticari yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O'nun Palu'da yaylada kurduğu çadırda saklandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, drone ile yaptıkları arazi taraması sonucu H.O'nun saklandığı çadırı buldu.

H.O'yu gözaltına alan ekipler çadırda yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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