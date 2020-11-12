Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansından 2 projeye finansman desteği

Elazığ Belediyesi ile Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının birlikte hazırladığı, 1 milyon 687 bin liralık Sosyal Hane Projesi ile konteyner kentte kalan dezavantajlı bireylere meslek edindirme, çocukların kodlama becerilerinin geliştirilmesi ve annelerin kişisel becerilerini artırılması için alanlar oluşturacaklarını ifade eden Yırık, şunları kaydetti:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen "Sosyal Hane Projesi" ve "Fırat'ın Çocukları Teknoloji Yetkinlik Merkezi" projesi ile konteyner kentte kalan dezavantajlı depremzede aileler ile üniversite öğrencilerine sosyal destek verilecek.

"Bakanlığımız 1 yıl süre ile Sosyal Hane Projesi'ne yüzde 90 oranında katkı sağlayacak. Bu proje ile dezavantajlı olarak değerlendirdiğimiz konteyner kentte kalan ve aynı zamanda depremzede olan vatandaşlarımızın burada kişisel gelişim becerilerini geliştirmek için bir mekan oluşturmuş olacağız. İkinci olarak ise Fırat Üniversitemizin iştirak ettiği, Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaş olduğu 'Fırat'ın Çocukları Teknoloji Yetkinlik Merkezi' adıyla proje kabul edildi. Bu projemize de yüzde 90 oranında Bakanlığımız katkı sağlayacak. Bu proje ile birlikte inşallah üniversitedeki öğrencilerimizin gerek inovasyon, gerekse Ar-Ge konusundaki yetkinlikleri ve becerileri geliştirilerek Elazığ'a, ülkemize ve devletimize katkı sağlayacak yetişmiş, eğitimli, çağdaş, dünyaya açık yavrularımızı, uzmanlarımızı bilvesile yetiştirmiş olacağız."

Vali Yırık, projelerin hayata geçmesine destek veren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

İmza törenine, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

