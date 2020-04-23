Elazığ’da fırıncılar Ramazan’a hazır

Pide fırınlarının sürekli hizmet verdiği Elazığ’da, Ramazan ayı için de hazırlıklar korona virüs önlemleri kapsamında yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüse karşı tedbirler arttırıldı. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca saat 18.00-20.00 arası fırınlardan pide ve ekmeğin açıktan satışı yasaklandı, evlere servis yapılmasına izin verildi. Bunun üzerine fırıncılar bu sene ki Ramazan ayının çok farklı geçeceğini ve alınan kararların doğru olduğunu belirterek, sahura kadar açık olacaklarını aktardı. Hazırlıklarını yapan fırıncılar, yoğunluk olmaması için müşterilerin 18.00’dan önce pidelerini almaları istedi. 44 yıldır fırıncılık yaptığını ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu dile getiren Cumali Şahin, ekmek siparişi veren vatandaşların evlerine kadar götüreceklerini belirtti.

"Birlikte kurallara uyalım"

Alınan tedbir kararlarının yerinde olduğunu ve Ramazan ayı boyunca ekmek siparişi veren vatandaşın evine hizmet götüreceklerini belirten Fırıncı Şahin, “Bu Ramazan ayı bayağı bir sıkıntılı geçecek. Karara saygımız sonsuzdur. Güzel bir karar, tabi ki milletimiz iftardan iki saat öncesinden pidesini, ekmeğini aldığı zaman inşallah bu sıkıntıyı da geçiririz. Biz sahura kadar açık olacağız. Telefon eden müşterilerimizin evine kadar siparişleri yollayacağız. Hep birlikte kurallara uyalım, virüsü tez zamanda yenelim” dedi.