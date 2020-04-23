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Elazığ’da fırıncılar Ramazan’a hazır

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.04.2020 12:43 | Son Güncelleme

Pide fırınlarının sürekli hizmet verdiği Elazığ’da, Ramazan ayı için de hazırlıklar korona virüs önlemleri kapsamında yapıldı.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüse karşı tedbirler arttırıldı.

Pide fırınlarının sürekli hizmet verdiği Elazığ’da, Ramazan ayı için de hazırlıklar korona virüs önlemleri kapsamında yapıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüse karşı tedbirler arttırıldı. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca saat 18.00-20.00 arası fırınlardan pide ve ekmeğin açıktan satışı yasaklandı, evlere servis yapılmasına izin verildi. Bunun üzerine fırıncılar bu sene ki Ramazan ayının çok farklı geçeceğini ve alınan kararların doğru olduğunu belirterek, sahura kadar açık olacaklarını aktardı. Hazırlıklarını yapan fırıncılar, yoğunluk olmaması için müşterilerin 18.00’dan önce pidelerini almaları istedi. 44 yıldır fırıncılık yaptığını ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu dile getiren Cumali Şahin, ekmek siparişi veren vatandaşların evlerine kadar götüreceklerini belirtti.

"Birlikte kurallara uyalım"
Alınan tedbir kararlarının yerinde olduğunu ve Ramazan ayı boyunca ekmek siparişi veren vatandaşın evine hizmet götüreceklerini belirten Fırıncı Şahin, “Bu Ramazan ayı bayağı bir sıkıntılı geçecek. Karara saygımız sonsuzdur. Güzel bir karar, tabi ki milletimiz iftardan iki saat öncesinden pidesini, ekmeğini aldığı zaman inşallah bu sıkıntıyı da geçiririz. Biz sahura kadar açık olacağız. Telefon eden müşterilerimizin evine kadar siparişleri yollayacağız. Hep birlikte kurallara uyalım, virüsü tez zamanda yenelim” dedi.

“Telefon açtığımız zaman pidelerimiz evimize gelecektir”
Alınan karar doğrultusunda iftardan iki saat önce gelip pidesini alacağını dile getiren vatandaşlardan Fikri Yılmaz, “İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı kararlar doğrudur, saygı duymak lazım. Almış olduğu karara saygı duyuyoruz. Bence hem halkımız hem de memleketimiz için doğru bir karar alınmıştır, buna da uymak zorundayız uyacağız da. İftara iki saat kala pidelerimizi alacağız, fırında çalışanları da zor durumda bırakmayacağız, vatandaş da erkenden gelip pidelerini alsın. Geceleri de zaten fırınlarımız açık olacak. Sahurda telefon açtığımız zaman pidelerimiz evimize gelecektir. Bundan dolayı da bütün halkımızın bu karara saygı duymasını önemle rica ediyorum” diye konuştu.

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