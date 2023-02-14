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Elazığ’da Gazi Caddesi trafiğe açıldı

14.02.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Caddesi, hasarlı binaların yıkım işlemlerinin ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından araç trafiğine açıldı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ilimizde de şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle Gazi Caddesi’nde birçok bina zarar görmüş ve acil yıkım kararı verilmiştir. Binaların yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gazi Caddesi araç trafiğine açılmış olup Elazığ Belediyesi otobüsleri normal güzergahına dönmüştür” denildi.

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