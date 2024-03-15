YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da geleneksel Ramazan etkinlikleri sürüyor

Elazığ’da geleneksel Ramazan etkinlikleri sürüyor

İHA İHA
15.03.2024 14:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Belediyesi tarafından her gün gerçekleştirilen geleneksel Ramazan etkinliklerinin konuğu eğitimci-yazar Hayati İnanç oldu.

Elazığ’da geleneksel Ramazan etkinlikleri sürüyor

Düzenlenen söyleşi programına Elazığlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elazığ Belediyesi, eski Ramazanları aratmayan birbirinden güzel etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Elazığ Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında şiirleri ve söyleşileriyle gönüllerde taht kuran eğitimci-yazar Hayati İnanç’ı Elazığlılarla buluşturdu. Şehrin kültür ve sosyal hayatını canlı tutmak amacıyla düzenlenen söyleşiye gençler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa gelen vatandaşlar salonu tıklım tıklım doldurdu. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen yaklaşık iki saat süren programda kendisini dinlemeye gelenlerle söyleşi gerçekleştiren Hayati İnanç, ele aldığı konular ve kendine has anlatımıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Katılımcılar düzenlenen etkinlik için Elazığ Belediyesine ve İnanç’a teşekkür etti.

Program, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın eğitimci-yazar Hayati İnanç’a Elazığ Belediyesi çinicilik kursunda el emeği göz nuru yapılan küpün hediye edilmesi ile sona erdi.

Aileleriyle birlikte Ramazan etkinliklerine katılan minikler, kendileri için düzenlenen keyifli oyunları izledi, çocuk etkinlik alanında doyasıya eğlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybettiÇöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskınJandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskın
Elazığ merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltıElazığ merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 16 Mart Cumartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
12:37
İkindi
15:59
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Elazığ Nöbetçi Eczaneler16 Mart Cumartesi

Cannur eczanesi
Karakocan
Yeni kovancilar eczanesi
Kovancilar
Osmanli eczanesi
Merkez
Yaşam eczanesi
Merkez
Sihhat eczanesi
Merkez
Duha eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.