Elazığ’da geleneksel Ramazan etkinlikleri sürüyor

Düzenlenen söyleşi programına Elazığlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elazığ Belediyesi, eski Ramazanları aratmayan birbirinden güzel etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Elazığ Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında şiirleri ve söyleşileriyle gönüllerde taht kuran eğitimci-yazar Hayati İnanç’ı Elazığlılarla buluşturdu. Şehrin kültür ve sosyal hayatını canlı tutmak amacıyla düzenlenen söyleşiye gençler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa gelen vatandaşlar salonu tıklım tıklım doldurdu. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen yaklaşık iki saat süren programda kendisini dinlemeye gelenlerle söyleşi gerçekleştiren Hayati İnanç, ele aldığı konular ve kendine has anlatımıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Katılımcılar düzenlenen etkinlik için Elazığ Belediyesine ve İnanç’a teşekkür etti.

Program, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın eğitimci-yazar Hayati İnanç’a Elazığ Belediyesi çinicilik kursunda el emeği göz nuru yapılan küpün hediye edilmesi ile sona erdi.

Aileleriyle birlikte Ramazan etkinliklerine katılan minikler, kendileri için düzenlenen keyifli oyunları izledi, çocuk etkinlik alanında doyasıya eğlendi.

