YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da genel güvenliği tehlikeye sokan şahıs tutuklandı

Elazığ’da genel güvenliği tehlikeye sokan şahıs tutuklandı

18.09.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir kafede genel güvenliği kasten tehlikeye sokan ve 3 adet suç kaydı bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından, 17 Eylül’de Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı ile ilgili araştırma ve inceleme gerçekleştirildi. Yapılan araştırma sonucu şahsın 3 suç kaydı bulunan B.A. olduğu belirlendi. Şahıs, ekipler tarafından olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coğrafi işaretler, sürdürülebilir gastronomide anahtar görevi üstleniyorCoğrafi işaretler, sürdürülebilir gastronomide anahtar görevi üstleniyor
Nevşehir’de okullar daha güvenliNevşehir’de okullar daha güvenli
Sosyal medya üzerinden başvurdular, ’Kapadokya’ turunu kaptılarSosyal medya üzerinden başvurdular, ’Kapadokya’ turunu kaptılar
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:00
Öğle
12:23
İkindi
15:52
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Elazığ Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Pazartesi

Lavanta eczanesi
Merkez
Tanriverdi eczanesi
Merkez
Kent eczanesi
Merkez
Yağmur eczanesi
Kovancilar
Sara eczanesi
Karakocan
Eylül eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.