Elazığ’da gergedan böceği görüntülendi

Koruma altında bulunan bilimsel adı (Oryctes nasicornis) olan gergedan böceği Elazığ’da görüntülendi.

Merkeze bağlı Gözebaşı köyünde Kerem Baydoğan, bahçesinde oturduğu sırada toprak üzerinde farklı bir böcek fark etti. Böceği detaylı olarak inceleyen Baydoğan, internetten yaptığı incelemede geçmiş yıllarda defalarca gündeme gelen bilimsel adı (Oryctes nasicornis) olan gergedan böceği olduğunu öğrendi.Böceğin farklı olması nedeniyle fotoğraflarını çeken Baydoğan, daha sonra hayvanı tekrar doğal ortamına bıraktı.

Kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldıra bilen gergedan böceklerinin Türkiye’de bir çok ilde bulunduğu bilindiği daha önce uzmanlar tarafından açıklanmıştı.

