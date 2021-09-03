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Elazığ'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

03.09.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

M.A, yönetimindeki 23 ABC 647 plakalı kamyonet, Maden ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada evinin önünde oyun oynayan 9 yaşında Mustafa Ali Çağan'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Mustafa Ali, yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsü M.A. ise gözaltına alındı.

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