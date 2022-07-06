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Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

06.07.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl karayolunun Yarımca köyü mevkisinde Ahmet K. yönetimindeki 23 K 6124 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, Ahmet K. yaralanırken araçta bulunan Berat K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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