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Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı

08.01.2024 10:15 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı.

Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 20 adet fişek ele geçirilirken, şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; ‘Hırsızlık Konut Dokunulmazlığı İhlali ve Mala Zarar Verme’ suçlarından 23 yıl, ‘Kasten Öldürme’ suçundan 15 yıl, ‘Hırsızlık’ suçundan 8 yıl, ‘Kasten Yaralama’ suçundan 1 yıl ve yine ikisi de ‘Hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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