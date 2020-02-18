YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da hasarlı yapılarla ilgili itiraz süreci başladı

Elazığ’da hasarlı yapılarla ilgili itiraz süreci başladı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.02.2020 17:33 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için itiraz süreci başladı.24 Ocak’ta meydana gelen depremde 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için itiraz süreci başladı.
24 Ocak’ta meydana gelen depremde 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Yaklaşık bin 600 yapı ise orta hasarlı olarak tespit edildi. Kent genelinde yaraların sarılması için çalışmalar sürürken, hasarlı binalar ile ilgili de itiraz süreci başlatıldı. Kent merkezinde bulunan 15 okul ilan edilerek bir ay sürecek itiraz süreci için başvurular alınmaya başlandı. Belirlenen diğer okullarda olduğu gibi Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de itiraza gelenler olmaya başladı. Okulda oluşturulan birimle depremzede ailelerin başvuruları alınıp, incelenmek üzere kayda geçirilmeye başlandı.
Süreçle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ramazan Doğan, “Deprem sonucunda birçok vatandaşımızın evinde orta hasar ağır hasar ve az hasar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkiler evlerde incelemelerde bulundular. Muhtarlıkta askıya çıkan evler 17 Şubat itibari ile çıkan sonuçlara itiraz etmek isteyen vatandaşlarımız Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde itirazda bulunabilirler. Bir aylık bir süremiz var. Bu süre zarfında okulumuz bu başvurulara açıktır. Tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir. İlimizde hasar görmüş tüm vatandaşlarımız adres fark etmeksizin okulumuza başvuru yapabilirler” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktıEvinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Elazığ Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:05
Öğle
12:42
İkindi
15:41
Akşam
18:10
Yatsı
19:27

Elazığ Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Bilim Eczanesi
Merkez
Kuloğlu Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Tuğrul Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ’da minibüs devrildi: 8 yaralı

Elazığ’da minibüs devrildi: 8 yaralı

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’da kar nedeniyle 19 köy yolu kapalı

Elazığ’da kar nedeniyle 19 köy yolu kapalı

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Elazığ Valiliği vatandaşları bilgilendirmek için broşür hazırladı

Elazığ Valiliği vatandaşları bilgilendirmek için broşür hazırladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.