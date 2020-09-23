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Elazığ’da hayvan hırsızlığına, 4 tutuklama

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.09.2020 16:39 | Son Güncelleme

Elazığ’da hayvan hırsızlığına karışan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde M.S.K’ya ait ahırdan 7 büyükbaş hayvan çalındı.

Elazığ’da hayvan hırsızlığına, 4 tutuklama

Elazığ’da hayvan hırsızlığına karışan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde M.S.K’ya ait ahırdan 7 büyükbaş hayvan çalındı. Mal sahibi durumu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektif gibi bölgedeki tüm güvenlik kameralaranı inceleyerek 2 araç tespit etti. Bu araçları geçiş güzergâhlarını tek tek tespit eden tim, şüphelilerin Elazığ’a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde olduğunu belirledi.Şüphelileri tespit eden jandarma, adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler M.K. (34), A.G. (30),V.K. (47) ve A.G’yi (35) yakalanırken, olayda kullanılan biri otomobil, diğeri kamyon iki araçla, çalınan hayvanları ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli Elazığ’a getirilerek ifadesi alındıktan sonra "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da hayvan hırsızlığına, 4 tutuklama

Elazığ’da hayvan hırsızlığına, 4 tutuklama

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