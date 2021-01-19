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Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 1 şahıs tutuklandı

19.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 1 şahıs tutuklandı

Elazığ’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı,2 ’si adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da bir evde hırsızlık meydana geldi.

Elazığ’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı,2 ’si adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da bir evde hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık olayı ev sakinlerinin eve gelmesiyle fark edilerek durum polise bildirildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Parmak izinden, çevredeki güvenlik kameralarına kadar tek tek inceleme yapan ekipler, şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan A.A.,E.D. ve S.D. olduğunu belirledi. 2 araçla olay yerine geldiği tespit edilen şüphelilerin evden televizyon, tost makinesi, çaydanlık, kombi, su cihazı, ısıtıcı ve fırın gibi çok sayıda malzeme çaldıkları öğrenildi.
Adresleri tespit edilen şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A.’nın 48, E.D.’nin 16 ve S.D.’nin 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çalınan malzemelerin bir kısmı şüphelilerin evinde, bir kısmı ise sattıkları yerlerde bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A.A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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