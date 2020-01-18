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  4. Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir iş yeri ile motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli polis ve bekçilerin çalışmasıyla yakalandı.İlk hırsızlık olayı, merkezde bir iş yeri önünde meydana geldi.

Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Elazığ’da bir iş yeri ile motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli polis ve bekçilerin çalışmasıyla yakalandı.
İlk hırsızlık olayı, merkezde bir iş yeri önünde meydana geldi. Şüpheli bir kişi, park halinde bulunan bir motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahsın S.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli çaldığı motosikletle birlikte yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edildi.
İkinci hırsızlık olayı da merkezde bir iş yerinde meydana geldi. Şüpheli Y.C., iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdikten sonra 253 paket sigara ile 100 TL para çaldı. Bu sırada devriye görevinde olan bekçiler, şüpheliyi iş yerinde fark edip suç üstü yakaladı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheli emniyete götürüldü.
Her iki olayın şüphelileri de emniyette ifadelerinin alınmasının ardından "Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

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