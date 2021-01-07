YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı

Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 07.01.2021 14:49 | Son Güncelleme

Elazığ’da hırsızlık ve çeşitli suçlardan 69 kaydı olduğu belirlenen 3 iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı

Elazığ’da hırsızlık ve çeşitli suçlardan 69 kaydı olduğu belirlenen 3 iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 3 iş yerinden hırsızlık meydana geldi. Şüphelilerin iş yerlerinden 4 adet LCD televizyon ile 1 adet leptop çaldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hırsızlık olaylarının gerçekleştirilme yöntemlerinin benzer olduğu belirtilerek MOBESE kameraları dahil çevrede bir çok araştırma yaptı. Yapılan araştırmada şüphelilerin hırsızlık sonrasında dikkat çekmemek için farklı duraklardan çağırdıkları ticari taksilerle ayrıldığı ortaya çıkarken, kimlikleri de belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler T.Ç., T.B.O., K.D. ve T.K. i yakalanarak gözaltına alındı.
Toplamda hırsızlık dahil çeşitli suçlardan 69 kaydı bulunan 4 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından bugün "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

Elazığ Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:34
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:47

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Hande Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Reyyan Eczanesi
Merkez
Tanyolu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.