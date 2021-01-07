Elazığ’da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı

Elazığ’da hırsızlık ve çeşitli suçlardan 69 kaydı olduğu belirlenen 3 iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 3 iş yerinden hırsızlık meydana geldi. Şüphelilerin iş yerlerinden 4 adet LCD televizyon ile 1 adet leptop çaldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hırsızlık olaylarının gerçekleştirilme yöntemlerinin benzer olduğu belirtilerek MOBESE kameraları dahil çevrede bir çok araştırma yaptı. Yapılan araştırmada şüphelilerin hırsızlık sonrasında dikkat çekmemek için farklı duraklardan çağırdıkları ticari taksilerle ayrıldığı ortaya çıkarken, kimlikleri de belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler T.Ç., T.B.O., K.D. ve T.K. i yakalanarak gözaltına alındı.

Toplamda hırsızlık dahil çeşitli suçlardan 69 kaydı bulunan 4 şüpheli emniyette ifadelerinin alınmasının ardından bugün "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

