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Elazığ'da hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı

02.01.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, konut ve sanayi tesislerinden hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Güney Çevre Yolu Yemişlik 1. Etap TOKİ konutları ve Organize Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheliyi tespit etti.

Jandarma ekiplerini fark ederek otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheliler, takip sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada ele geçirilen çalıntı ev ve sanayi aletleri sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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