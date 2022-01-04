Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş yerinden demir direk ve pano çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden 80 bin lira değerinde 150 demir direk ve 300 pano çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma sonunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen V.A, S.T. ve E.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bir çoğu hırsızlıktan 16 suç kaydı olduğu tespit edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

