Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlarca köyünde Orman İşletme Müdürlüğüne ait demirlerin ve Yemişlik Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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