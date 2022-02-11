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Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

11.02.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerdeki hırsızlık olaylarını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, yabancı uyruklu iki kişinin darbedilerek cep telefonlarının çalan şüphelinin M.A'nın olduğunu tespit etti.

11 suç kaydı olduğu belirlenen M.A, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan kent merkezinde çıktığı direkten internet kablolarını kesen S.G. bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Bir sokaktan rögar kapağını çaldığı tespit edilen Ö.B. de ekiplerce adresinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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