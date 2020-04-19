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Elazığ’da içme suyu vanasını çalan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Elazığ’da içme suyu için yerleştirilen vanayı çalan şüpheli yakalandı.Olay,Yazıkonak Beldesi Organize Sanayi Bölgesi çevresinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, İçme Suyu Projesine ait sulama vanası kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çalındı.İl Jandarma Komutanlığı’na durumun bildirilmesi üzerine ekipler çalışma yaptı.Ekiplerin araştırması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın C.E olduğu tespit edildi.Şüpheli çaldığı malzeme ile yakalandı.

Elazığ’da içme suyu vanasını çalan şüpheli yakalandı

Elazığ’da içme suyu için yerleştirilen vanayı çalan şüpheli yakalandı.
Olay,Yazıkonak Beldesi Organize Sanayi Bölgesi çevresinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, İçme Suyu Projesine ait sulama vanası kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çalındı.İl Jandarma Komutanlığı’na durumun bildirilmesi üzerine ekipler çalışma yaptı.Ekiplerin araştırması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın C.E olduğu tespit edildi.Şüpheli çaldığı malzeme ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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