YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da iki kurum arasında protokol imzalandı

Elazığ’da iki kurum arasında protokol imzalandı

21.12.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Elazığ’da iki kurum arasında protokol imzalandı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde ve Elazığ Valisi Ömer Toraman’ın başkanlığında yapılan protokol törenine, Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve ilgili şube müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “ Özellikle sporun desteklenmesi adına beden eğitimi öğretmenlerimiz ile toplantı yapmıştık. Arkadaşlara oradaki irademizi belirttik. İdare olarakta sıkıntı yaşamamaları adına inşallah bu, katkı sağlayacak. Spor alanında aynı iradenin inşallah bizimde himayelerimizin yansımasıyla sonuçlanacak ve hızlı bir şekilde verim alacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da sis etkili olduElazığ’da sis etkili oldu
Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldüKayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandıAdana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:31
Öğle
12:26
İkindi
14:52
Akşam
17:12
Yatsı
18:36
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.